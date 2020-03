Grote brand in basisschool in Lelystad

Het gaat om basisschool De Triangel. De school staat midden in een woonwijk. De wegen vanuit de wijk naar De Triangel toe zijn afgezet, mede doordat er veel rookontwikkeling is.

Zes omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd. De bewoners zijn ondergebracht in een sporthal in de buurt. Omwonenden is via een melding op Burgernet gevraagd ramen en deuren gesloten te houden.

De brandweer probeert het vuur gecontroleerd uit te laten branden. Dat moet voorkomen dat de rook over de woonwijk trekt en er nog meer huizen ontruimd moeten worden. Een dergelijk scenario wil de brandweer vanwege het coronavirus zo veel mogelijk vermijden, zegt de woordvoerder.