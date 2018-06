Londen beschuldigt Noord-Korea van cyberaanval WannaCry

Wallace laat aan Britse media weten dat de Britse regering ’vrij sterk’ geloofde dat een buitenlandse staat achter de ransomware-aanval zat en noemde daarbij Noord-Korea. Hij wil niets zeggen over het bewijs dat inlichtingendiensten hebben voor die conclusie.

Cyberbeveiligers als Kaspersky en Symantec hadden Noord-Korea ook al genoemd als mogelijke dader. Ook Microsoft-topman Brad Smith wees vorige week in de richting van Noord-Korea. „Ik denk dat WannaCry werd veroorzaakt door Noord-Korea, door cybertools te gebruiken die gestolen waren van de National Security Agency (NSA, red.) in de Verenigde Staten”, liet Wallace weten.

Losgeld

WannaCry wist in een paar dagen tijd honderdduizenden computersystemen in 150 landen te besmetten. De systemen werden vergrendeld en de makers eisten omgerekend enkele honderden euro’s in bitcoins. Pas na betaling van dat losgeld wilden ze de systemen vrijgeven. Het geëiste losgeld was vrij laag, meestal eisen de makers een veelvoud ervan.

Nederland bleef redelijk buiten schot, maar Groot-Brittannië werd zwaar getroffen. Britse ziekenhuizen konden bijvoorbeeld niet meer werken. De gijzelsoftware kon worden gestopt toen een Britse onderzoeker een soort uitknop in de code ontdekte.

Windows

WannaCry maakte gebruik van een gat in de beveiliging van Windows. De Amerikaanse geheime dienst NSA had die kwetsbaarheid ontdekt en gebruikt. Een schimmige hackersgroep, The Shadow Brokers, heeft de kennis waarschijnlijk gestolen van de Amerikanen.

Hetzelfde gat in Windows werd in juni gebruikt voor een andere ransomware-aanval. Die gijzelsoftware, NotPetya, trof Nederland wel. Oekraïne was het belangrijkste slachtoffer. Vanwege de slechte relatie van Kiev met Moskou worden Russische hackers gezien als mogelijke daders.