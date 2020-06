Horecakoepel stapt per direct uit overleg met kabinet

De koepel van exploitanten van onder meer cafés en restaurants is kwaad, nu het kabinet vasthoudt aan de verplichting om gasten ook op terrassen anderhalve meter afstand te laten bewaren. Alleen bezoekers met een gezamenlijke huishouding mogen samenklonteren.

Een onmogelijke eis nu er geen draagvlak meer is, zo menen de uitbaters: „Wij zien als ondernemers te weinig wil bij het kabinet om onze branche de coronacrisis te laten overleven”, aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

Om weer aan te schuiven bij toekomstig overleg, heeft de branche één eis: „De anderhalvemeterrestrictie voor buiten moet direct van tafel.”

’Onzinnig’

Tot vrijdagmiddag laat is er overlegd tussen de horecakoepel en het kabinet. Maar eigenlijk was in de ochtend al duidelijk dat Den Haag geen krimp zou geven. Toen al kenschetste minister Grapperhaus (Justitie) een vraag over mogelijke versoepeling van de afstandsregel als ’onzinnig’. De bewindsman hekelde bovendien het maatschappelijke geweeklaag over de RIVM-regels: „Die zijn echt niet zo ingewikkeld en passen op één A4’tje.”

Branchevereniging KHN signaleert wel bereidheid bij het kabinet om te praten, maar mist een luisterend oor. Willemsen: „We konden ettelijke constructieve ideeën aandragen, maar er gebeurt niets mee. Er is nooit echt overleg, het is eenrichtingsverkeer waarbij het kabinet slechts inzet op restricties en extra controletaken voor horecaondernemers.”

Tunnelvisie

De KHN beticht het kabinet van tunnelvisie. Willemsen: „Het draagvlak voor sommige maatregelen is de afgelopen weken bij zowel de consumenten als ondernemers enorm afgenomen. Daarvoor kun je als kabinet niet weglopen”, aldus de voorzitter. Hij kondigt nu aan weg te blijven bij overleg tussen overheid en de branche over een pad naar meer perspectief voor de uitgaansbranche.

