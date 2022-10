Litouwer aangehouden voor uitbuiten van verstandelijk beperkte man (51)

Het slachtoffer, eveneens uit Litouwen, werd in 2020 door de verdachte in het Oost-Europese land geworven om in Nederland te komen werken.

Daarbij is een schuld opgebouwd voor de bemiddeling en de reis naar Nederland. Om dat af te betalen moest het slachtoffer werken op een boerderij en in een wasserette in de buurt van Tiel (Gelderland). Hij woonde bij de verdachte en kon niet beschikken over zijn eigen inkomsten, aldus de inspectie.

Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte zijn onder meer een auto, laptops, telefoons en administratie in beslag genomen. De uitbuiting van de man duurde van 2020 tot en met 2021. Wat er daarna met het slachtoffer gebeurd is, heeft de inspectie niet bekendgemaakt.