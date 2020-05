Ondervoorzitter partij Bouterse erkent verlies

Suriname wacht nog steeds op de uitslag van de verkiezingen van maandag. Inmiddels is wel bijna de hele uitslag verwerkt. Oppositiepartij VHP zou met 20 zetels de grootste partij worden. Daarna volgt de NDP van Bouterse en Misiekaba met 16 van de 51 parlementszetels.

„Nu nog ongeveer 2 procent van de stemmen geteld en verwerkt moet worden, wordt er geen verschuiving meer verwacht”, zei Misiekaba, die ook ondervoorzitter is van zijn partij. Daarom wordt ingezet op samenwerking met andere partijen.

Oppositie

„De kaarten van de partij zijn niet helemaal uitgespeeld, omdat we de tweede partij zijn”, benadrukte de minister. „We zullen horen als het gelukt is een coalitie met anderen te vormen. Of we zullen horen dat we maar in de oppositie moeten plaatsnemen.”