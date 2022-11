Nauwelijks schermen om samen naar Oranje op WK te kijken

In Leeuwarden zijn plannen om een scherm te plaatsen in een feesttent op het Oldehoofsterkerkhof, een plein in het centrum van de Friese hoofdstad. Daar zouden enkele duizenden mensen samen kunnen komen. De aanvraag daarvoor is nog niet goedgekeurd, laat de gemeente weten. Leeuwarden zelf heeft niets gepland en heeft de indruk dat de Oranjekoorts nog niet heerst.

Den Haag en Utrecht zeggen dat er nog geen aanvragen zijn ingediend om grote schermen op openbare plaatsen neer te zetten. Cafés in Den Haag mogen zelf schermen neerzetten die "naar binnen zijn gericht om zo klanten binnen hun bedrijf (inclusief terras) naar het voetbal te kunnen laten kijken". Ze hebben hier geen vergunning voor nodig. Het is niet bekend hoeveel Haagse kroegen dit doen.

Eindhoven heeft ook nog geen aanvragen voor WK-schermen. De thuisstad van PSV, dat vier spelers in de voorselectie van Oranje heeft, verwacht dat de aanvragen pas komen als Nederland verder komt in het toernooi en op zijn minst de kwartfinales haalt. Rotterdam kan niet zeggen of er al aanvragen voor schermen zijn.

Voor zover bekend zijn in Amsterdam bij de gemeente ook nog geen aanvragen ingediend voor het organiseren van een WK-evenement waarbij fans de wedstrijden kunnen volgen. Grote schermen op terrassen zijn niet toegestaan, onder meer vanwege de overlast die dit kan veroorzaken. Volgens burgemeester Femke Halsema zijn voorheen weliswaar uitzonderingen gemaakt voor toernooien die in de zomer werden gehouden, maar zijn de winterterrassen hiervoor niet geschikt. Zo zijn ze bijvoorbeeld minder lang open dan in de zomer. Halsema zei woensdag na vragen hierover in de gemeenteraad dat "zonder te willen jinxen" ze bereid is nog eens te kijken naar wat er mogelijk is als het Nederlands elftal het ver schopt in Qatar. De gemeente organiseert zelf geen evenementen rond het WK voetbal.

Tilburg heeft de regels voor cafés versoepeld zodat mensen op terrassen naar Oranje kunnen kijken. Kroegbazen mogen er zonder vergunning partytenten neerzetten en ook mogen ze er tappen.

Het WK begint over anderhalve week, op 20 november. Gastland Qatar speelt dan tegen Ecuador. In dezelfde poule speelt het Nederlands elftal een dag later tegen Senegal. De andere groepswedstrijden van Oranje zijn op 25 november tegen Ecuador en op 29 november tegen Qatar. Als Nederland de achtste finales haalt, is die wedstrijd op 3 of 4 december. De finale wordt op 18 december gespeeld.