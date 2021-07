Festivals bron van twijfels: verder opbouwen of niet?

In Biddinghuizen zijn de voorbereidingen voor Lowlands in volle gang. Ⓒ Aldo Allessie

Amsterdam - De onzekerheid over het doorgaan van grote evenementen en festivals blijft bestaan, terwijl de klok verder tikt. Want elke dag dat voorbereidingen – van Lowlands tot de Grand Prix van Zandvoort – doorgaan, dreigt een grotere strop voor de organisatie. De kans is groot dat deze week noodgedwongen knopen worden doorgehakt.