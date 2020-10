Ministerie: Forum voor Democratie kan aantal leden niet aantonen

„In de wet is geregeld dat een deel van de subsidie van de politieke partijen wordt bepaald op basis van het aantal partijleden”, vertelt een woordvoerster van het departement. „Partijen die subsidie ontvangen zijn verplicht jaarlijks voor 1 juli de subsidieverantwoording over het voorgaande jaar in te dienen. Een goedkeurende accountantsverklaring moet hier deel van uitmaken. Deze verklaring moet ook betrekking hebben op het ledental.”

Tot nu toe ontbreekt die verklaring van FvD, vertelt de zegsvrouw. Het ministerie geeft de partij alsnog een kans. „Binnenlandse Zaken heeft de partij verzocht om alsnog een goedkeurende accountantsverklaring te verstrekken op basis van het aantal leden waarvan wel kan worden gecontroleerd dat zij over 2019 hun contributie hebben betaald.”

Een deel van het bedrag is volgens de zegsvrouw al uitgekeerd, de rest zou voor 1 januari volgen. Haast is volgens de woordvoerster geboden. „Voor 1 november moet de subsidie over het voorgaande jaar worden vastgesteld.” Ze kon donderdagavond nog niet zeggen om welk bedrag het ging.

Een accountantsbureau heeft overigens wel een poging gedaan om te achterhalen hoeveel leden de oppositiepartij heeft. Uit de verklaring van accountants Van Noort Gassler & Co blijkt dat het voor het bureau niet mogelijk was om het ledenaantal te achterhalen. „De vereniging en de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie hebben in 2018 bij haar leden contributie geïnd waarvan de onderliggende incassobestanden niet meer reproduceerbaar zijn.”

Dat leidt tot problemen omdat daardoor het ledenaantal per 1 januari 2019 niet vast te stellen was, valt te lezen in de verklaring. Juist dat aantal moet aangetoond worden aan het ministerie. Een woordvoerder van Forum voor Democratie laat in een reactie weten dat de partij in gesprek is met Binnenlandse Zaken. Forum beweert zelf altijd de grootste ledenpartij te zijn van Nederland.