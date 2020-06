Flinke blunder Duitse politie in zaak-Maddie

Vorige week maakten de federale recherche en het OM van Braunschweig verrassend bekend dat de 43-jarige Christian B. die voor andere misdrijven gevangen zit, wordt verdacht van de verdwijning en moord op de vermiste Maddie. Hij woonde in 2007 ten tijde van de gebeurtenissen op een paar kilometer afstand van het hotel in Portugal waar het kind was verdwenen. Het kind was daar met haar ouders op vakantie.

Volgens Der Spiegel was de Duitse politie al in 2013 op het spoor van deze verdachte na informatie van een man die beweert ten tijde van de gebeurtenissen een collega van B. te zijn geweest. Naar aanleiding van deze getuigenis had de politie in Braunschweig B. volgens dezelfde bron onmiddellijk opgeroepen om hem als getuige te verhoren.

Aankondiging verhoor

In de officiële brief aan de verdachte op 4 november 2013, die Der Spiegel beweert te hebben gelezen, vertelde de politie de verdachte duidelijk dat ze hem wilden horen over de zaak Maddie, waardoor Christian B. genoeg tijd had om alle bewijsmateriaal te vernietigen.

„Het had niet zo moeten gebeuren en komt op geen enkele manier overeen met de gebruikelijke procedure in zo’n delicaat geval”, betreurde een politieagent in Der Spiegel. Meestal proberen rechercheurs eerst informatie te verzamelen zonder een mogelijke crimineel direct met de verdenking te confronteren.

Noch de advocaat, noch de politie van Braunschweig wil reageren op de informatie in het tijdschrift.