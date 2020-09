Jeroen Kremers vooruitgeschoven pion van staat bij Air France KLM

Dat schrijft minister Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. Bij het in elkaar zetten van het steunpakket heeft het kabinet bedongen dat er een zogenoemde ’state agent’ namens de Nederlandse staat mag aanschuiven bij Air France KLM. Dat wordt Jeroen Kremers, die nu onder meer commissaris bij Robeco is. Hoekstra noemt hem een ’ervaren bestuurder’ die ’goed bekend met de overheid’ is. Kremers werkte in het verleden bij het ministerie van Financiën en had veel functies in de financiële sector.

Kremers krijgt geen zeggenschap bij de luchtvaartmaatschappij en komt niet in het bestuur of de raad van commissarissen, maar mag namens de staat toezicht houden op de afspraken die Nederland heeft gemaakt rond het steunpakket. Dat gaat onder meer om de reorganisatie die KLM moet doorvoeren voor de steun. Als de afspraken niet worden nageleefd, kan Kremers ’escaleren’ naar het ministerie van Financiën.

Eerste miljoenen overgemaakt

De luchtvaartmaatschappij heeft eind augustus al de eerste honderden miljoenen steun ontvangen. Dat gaat om 665 miljoen euro aan leningen van de banken, waar de staat voor 90 procent garant voor staat. Ook heeft Hoekstra zelf al 277 miljoen euro aan directe leningen van de staat overgemaakt.

In totaal krijgt KLM 3,4 miljard euro: 2,4 miljard aan leningen van banken en 1 miljard van de staat. De rest van het geld wordt pas overgemaakt als het reorganisatieplan van KLM ’naar tevredenheid van de staat is opgesteld’. De luchtvaartmaatschappij moet dat plan uiterlijk 1 oktober aanleveren.

„Zo hebben we het afgesproken en afspraak is afspraak”, zegt Hoekstra. „Die eerste tranche is beschikbaar, meteen in de eerste fase. Dat was ook nodig en daarmee gaan we niet wachten.” Voor de tweede tranche wil Hoekstra meer zekerheid. „Tegelijkertijd wil je ook quid pro quo. Dus ik vind dit afgewogen.”