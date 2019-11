Britse kranten meedogenloos over prins Andrew

’Outcast’ en ’prins Endy’ koppen Britse tabloids over de knieval van prins Andrew.

’Outcast’, ’Prince Endy’, de Britse tabloids zijn opnieuw meedogenloos in hun oordeel over de Britse prins Andrew. Die legde dinsdag al zijn officiële functies neer. Het was de hoogste tijd, is het gezamenlijke oordeel. Hoewel het volgens Andrew zelf om een tijdelijk terugtreden gaat, is een terugkeer ’onmogelijk’, aldus de gezaghebbende Daily Mail.