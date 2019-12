Kind dumpt doodziek konijn: ’Bizar’

Het hangoorkonijn werd „letterlijk gedumpt; recht voor de ogen van een oplettende meneer, die zijn hond was uitlaten”, meldt de Tielse dierenambulance op Facebook. Hij zag dat het kind van het gezin het konijn uit de auto mocht zetten en achterliet in de kou.

Het beestje blijkt ernstig ziek te zijn, kampt met syfilis en is ernstig verwaarloosd met bijvoorbeeld doorgegroeide tanden en nagels. „Als het konijn niet gezien was, had deze nog weken buiten in de kou kunnen lijden en creperen totdat hij was overleden.”

Medewerkers van de dierenambulance vinden het dan ook belachelijk ’hoe sommige mensen met dieren omgaan’. „Verwaarlozen en vervolgens dumpen, omdat... de dierenartskosten te hoog zouden zijn? Dit konijn had er nooit zo slecht aan toe mogen zijn.”

Opvoeding

De dierenvrienden vinden het raar en bizar dat „kinderen blijkbaar opgevoed worden met het idee dat het juist is om zo met je huisdier om te gaan; het kind zelf het beestje op straat laten zetten en achterlaten.”

Mensen die meer weten over het incident, worden verzocht zich te melden.