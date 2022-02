’Vliegtuigongeluk in Peru met drie Nederlanders veroorzaakt door technisch mankement’

Boeren die het ongeluk hebben zien gebeuren, verklaarden tegen het Openbaar Ministerie dat het vliegtuig slechts twee minuten in de lucht is geweest. Ook schrijft La República dat de piloot de storing tijdens de vlucht zou hebben opgemerkt. Hij wilde terugkeren naar het vliegveld, maar het toestel stortte neer en vloog in brand.

Volgens Gustavo Huerta, directeur van het ministerie van Buitenlandse Handel en Toerisme van Ica, is de crash mogelijk veroorzaakt doordat het toestel alleen in de ochtend is gecontroleerd. Dat is een gebruikelijke gang van zaken op het vliegveld.

Luchtvaartmaatschappijen mogen zelf bepalen wanneer zij in de loop van de dag een controle uitvoeren. „Wat mij betreft, moet er op elk luchtvaartterrein een speciale werkplaats zijn van de luchtvaartautoriteit. Zodra er dan een vliegtuig terugkeert, kan er meteen gekeken worden of er een storing is”, voegt Huerta toe.

Macht over het stuur

Bij het vliegtuigongeluk afgelopen vrijdag kwamen drie toeristen uit Nederland om het leven. Ook de andere inzittenden van het kleine vliegtuig stierven: twee Chileense passagiers en de twee Peruaanse piloten.

Het gaat om drie Nederlandse jongemannen, onder wie twee tieners van 18 en 19 jaar. Het andere slachtoffer uit ons land is 30 jaar. De twee tieners komen van de Veluwe, de andere man uit Utrecht. Het toestel was een eenmotorige Cessna 207 van de maatschappij Aero Santos.

In een verklaring van de autoriteiten stond dat het toestel net de luchthaven María Reiche had verlaten toen het in problemen kwam. Daarin stond ook dat de piloot de beroemde Nazca-lijnen wilde oversteken, maar dat hij de macht over het stuur verloor.