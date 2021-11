Voormalig SGP-leider Bas van der Vlies overleden

Bas van der Vlies

DEN HAAG - Voormalig SGP-leider Bas van der Vlies is overleden, bevestigt een woordvoerder van de partij. Van der Vlies was tussen 1981 en 2010 Kamerlid namens de partij, sinds 1986 als fractievoorzitter. De gereformeerde oud-politicus was al enige tijd ernstig ziek.