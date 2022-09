Den Haag heeft nieuw college, half jaar na verkiezingen

Binnenland

Stroomstootwapen in halfjaar ruim 1700 keer gebruikt door agenten

Agenten hebben in het eerste halfjaar sinds de invoering in januari het stroomstootwapen 1730 keer ingezet, heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. In 1279 van deze gevallen was slechts dreigen om de taser te gebruiken voldoende, 451 keer is daadwerkelijk stroom afgegeven.