Lot van militair VS onduidelijk, Noord-Korea weigert elk contact

Een woordvoerder van het ministerie liet maandag weten dat ook eerdere berichten over communicatie tussen Pyongyang en de Verenigde Naties over de zaak waarschijnlijk berusten op een misverstand.

De 23-jarige Travis King bezocht Panmunjom, aan de wapenstilstandslijn die de twee Korea’s scheidt, en ging tijdens een toeristische rondleiding opeens Noord-Koreaans grondgebied in, waar hij werd opgepakt. Experts vrezen voor zijn lot en voorspelden in diverse media dat hij mogelijk hardhandig aangepakt wordt.

Familiedrama

Het is niet bekend waarom de militair, die onlangs twee maanden vastzat in een Zuid-Koreaanse gevangenis, het gevreesde land in ging. Zijn moeder vertelde aan Amerikaanse media dat ze recent nog telefonisch contact hadden gehad en hij ernaar uitzag weer naar huis te gaan. Volgens een oom van King worstelde de twintiger enorm met het plotselinge verlies van zijn nichtje (6) eerder dit jaar door een zeldzame aandoening. „Sindsdien veranderde hij. Ik weet gewoon dat het daarmee te maken heeft”, zei hij tegen de New York Post.

De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie zei maandag dat de VN-missie die huist in Panmunjom inderdaad contact heeft gezocht met Noord-Korea op de dag waarop King de grens overliep. „Maar zover ik heb begrepen hebben de Noord-Koreanen alleen bevestigd dat ze dat bericht hebben ontvangen”, aldus Matthew Miller, die stelde dat Pyongyang verder niet heeft gereageerd op berichten.

Mensen op een station in Seoul kijken naar een nieuwsuitzending over de Noord-Koreaanse lancering. Ⓒ ANP

Onder hoogspanning

De spanningen tussen beide Korea’s liepen afgelopen week opnieuw op. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zei dit weekend nog na een nieuwe raketlancering vanuit Noord-Korea dat elk gebruik van kernwapens door het strak geleide land zou leiden tot een „onmiddellijke en beslissende reactie”, die zou resulteren in het „einde” van het regime van leider Kim Jong-un. Pyongyang gaf eerder de komst van een met kernraketten bewapende Amerikaanse onderzeeër naar Zuid-Korea als reden op.