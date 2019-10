Twee broers verdacht van zeven moordpogingen

Volgens de aanklacht heeft de jongste, Maurits R. (25) uit Zwolle, op een parkeerplaats in Gronau een man neergeschoten en in Enschede en Almelo drie woningen en een shishalounge onder vuur genomen. Broer Johan W. (38) uit Oldebroek zou in Enschede een kapper in brand hebben gestoken en van plan zijn geweest in een café twee mannen om te brengen met een kalasjnikov.

R. is eerder dit jaar al veroordeeld tot zestien jaar cel wegens twee pogingen tot moord door brandstichting in woningen in Almelo. Justitie vermoedt dat de broers in opdracht handelden, maar tot nu toe lieten ze daar niets over los.

De rechtbank heeft zeven dagen uitgetrokken voor de zaak. Deze week komt R. voor, volgende week W. Op 11 en 12 november worden de strafeisen bekend. Naar verwachting doet de rechtbank in december uitspraak.

Verslaggever Mark Mensink is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).