Verdachte vijf moordpogingen blijft ontkennen

Maurits R. (25) zou in mei 2017 in Gronau een man hebben neergeschoten en in september in Enschede en Almelo drie woningen en een shishalounge hebben beschoten. Volgens justitie blijkt dat uit onder meer getuigenverklaringen, DNA-sporen op wapens en onderschepte berichten dat hij de aanslagen heeft gepleegd. R. deed de vragen hierover veelal af als ’bullshit’ of zei zich dingen niet te kunnen herinneren.

Justitie gaat ervan uit dat hij in opdracht handelde van Simo S., de zelfbenoemde ’godfather van Twente’, die in Duitsland een gevangenisstraf uitzit. Daarover wilde R. echter niets loslaten. R. is eerder dit jaar al veroordeeld tot zestien jaar cel wegens twee pogingen tot moord door brandstichting in woningen in Almelo.

Kalasjnikov

Ook R.’s broer Johan W. (38) uit Oldebroek is in het proces verdachte. Hij zou in Enschede een kapperszaak in brand hebben gestoken en van plan zijn geweest in een café twee mannen om te brengen met een kalasjnikov.