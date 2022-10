Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe fouter, hoe geliefder Brute roofoverval op rapster toont opnieuw hoe nauw scene verweven is met zware criminaliteit

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Terwijl Anisha Fabri (midden) een nummer staat op te nemen in Amterdam, wordt ze onder dwang van zware wapens beroofd. Collega-rappers Mensa (links) en Saaff (rechts) zijn verdachten in het onderzoek naar de overval. Ⓒ Instagram

AMSTERDAM - Bij een zeer gewelddadige overval op een muziekstudio in Amsterdam in mei dit jaar wilden de daders een rapster beroven van 200.000 euro aan cryptomunten. De overvallers richtten een uzi-machinepistool op de vrouw en losten een schot. Een van de opgepakte verdachten is de bekende Amsterdamse rapper Jethro ’Saaff’ L.