Zorgen over isolatie: alcohol beïnvloedt gezondheid én emoties

De online vrijdagmiddagborrel, vaak mét een drankje. Ⓒ Hollandse Hoogte / Paulien van de Loo

Ondanks de aloude mythe dat je bij de griep best een opkikkertje in de vorm van alcohol kunt gebruiken en de uitspraak van de Wit-Russische president Loekasjenko dat je met een extra glaasje wodka het coronavirus kunt tegenhouden, hebben we slecht nieuws: alcohol helpt doorgaans niet.