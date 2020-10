Door nazi’s gestolen schilderij keert na 87 jaar terug naar joodse familie

Het schilderij is een van de meer dan 200 kunstobjecten die de familie kwijtraakte aan de nazi’s, zo meldt CNN. Rudolf Mosse overleed in 1920, zijn vrouw vier jaar later. De kunstcollectie werd geërfd door hun dochter. Nadat de nazi’s aan de macht kwamen, vluchtte zij met haar familie naar Amerika. ’Winter’ ging van hand tot hand totdat het in 1934 gekocht werd door zakenman Bartlett Arkell. Hij wist waarschijnlijk niet dat het doek gestolen was.

Sinds datzelfde jaar hing het schilderij in het Arkell Museum in Canajoharie, New York. Nadat het museum gehoord had dat het gestolen was, droegen ze het over aan de FBI. De Mosse Foundation heeft het doek donderdag teruggekregen. „De familie Mosse raakte bijna alles kwijt omdat ze joods waren, maar hun hoop behielden ze. Dit neemt zeker niet de pijn van de familie weg, maar ik hoop dat ze toch een beetje gerechtigheid voelen”, aldus advocate Antoinette T. Bacon.

De waarde van het schilderij wordt op enkele honderdduizenden euro’s geschat. Het zal geveild worden. Ondertussen wordt geprobeerd andere kunst die van de familie gestolen werd terug te halen uit onder meer Polen, Zweden en Duitsland.