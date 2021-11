Massale voedselvergiftiging in Egypte: 47 toeristen in ziekenhuis, drie medewerkers opgepakt

In totaal liggen 29 Russen, 14 Esten en vier Tsjechen in het ziekenhuis. Ze werd afgelopen weekend ziek in het AMC Royal hotel in Hurghada.

Als gevolg van de voedselvergiftiging heeft het Openbaar Ministerie in Egypte besloten de adjunct-directeur (verantwoordelijk voor eten en drinken), de kwaliteitsfunctionaris van het hotel en de chef-kok vier dagen vast te houden in afwachting van het onderzoek.

Volgens lokale rapporten ontving het OM op 30 oktober voor het eerst meldingen van 14 mensen uit Estland die ziek werden. Later bleek dat meer toeristen voedselvergiftiging hadden.

Naar verluidt zijn er monsters genomen van het voedsel in de keuken en diepvries. Ook zijn verschillende waterbronnen en de locatie waar het voedsel wordt verwerkt, onderzocht.

Inmiddels zijn vier mensen ontslagen uit het ziekenhuis en 36 anderen worden door de artsen behandeld, aldus Tass News.

