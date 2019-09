Arrestaties bij betogingen Gele Hesjes Frankrijk

Leiders van de zogeheten ’Gele Hesjes’ proberen hun actiebeweging nieuw leven in te blazen. Tijdens de zomer is slechts sporadisch gedemonstreerd, terwijl in november vorig jaar nog honderdduizenden mensen meededen aan de protesten. Zij waren boos over het beleid van de regering en de maatregelen van president Emmanuel Macron, onder meer door hogere belastingen op brandstof.

Bij protesten deze zaterdag kwamen enkele duizenden mensen opdagen. Het ging volgens de autoriteiten onder meer om zo’n tweeduizend betogers in het centrum van Montpellier. De organisatoren van het protest komen met een hogere schatting en zeggen dat zo’n vijfduizend mensen meededen.

Traangas

Het kwam in de zuidelijke stad tot botsingen tussen de politie en betogers, waarbij agenten traangas afvuurden. Er zouden winkels zijn gevandaliseerd en een lege politiewagen is geraakt door een brandbom. De politie zegt dat zeven mensen zijn opgepakt.

De protesten op andere plekken waren kleinschaliger, maar liepen soms ook uit op onlusten. De politie arresteerde 26 personen in Rouen, waar een paar honderd mensen demonstreerden. In Parijs zouden 89 betogers zijn opgepakt. Daar demonstreerden volgens de politie ongeveer achthonderd mensen.