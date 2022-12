Premium Het beste van De Telegraaf

Zegetocht van Zelenski in Washington: Amerikaanse steun ’zolang als nodig’

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De Oekraïense president Volodimir Zelenski kreeg maar liefst achttien staande ovaties tijdens zijn toespraak tot het Amerikaanse Congres. Ⓒ EPA

WASHINGTON - Er is veel veranderd voor de Oekraïense president Volodimir Zelenski in de afgelopen driehonderd dagen. Sprak hij aan het begin van de Russische invasie de wereld nog toe via een haastig op straat opgenomen video, woensdagnacht had hij het parlement van het machtigste land ter wereld als podium. Eén ding is nog exact hetzelfde gebleven: Zelenski’s legergroene kloffie, inmiddels zijn handelsmerk. Een gebrek aan pak plus das weerhield hem er niet van om een succes te maken van zijn reis naar de VS.