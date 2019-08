Amnesty waarschuwt voor reizen naar Amerika

Toeristen moeten volgens de organisatie ’extreem waakzaam zijn voor vuurwapengeweld’ in dat land aldus de club die ooit is opgericht om te strijden voor mensenrechten.

Hun veiligheid zou ’niet gegarandeerd’ zijn, zo schrijft de Washington Examiner. Aanleiding voor het advies zijn de twee schietpartijen in de States waarbij 29 mensen om het leven kwamen.

Honderden leden in ons land hebben afgelopen weken hun lidmaatschap opgezegd sinds Amnesty in ons land strijdt tegen het Boerkaverbod. Volgens de organisatie stort Nederland vrouwen in Boerka in armoede omdat ze geïsoleerd raken. Dat schoot veel mensen in het verkeerde keelgat.

Amnesty zegt nu dat er in Amerika een regelrechte ’mensenrechtencrisis’ aan de gang is. Als je naar de VS gaat is er geen enkele garantie „om niet beschoten te worden”, zegt campagne woordvoerder Ernest Coverson.

De organisatie adviseert toeristen altijd alert te zijn. „Vermijd plaatsen waar grote groepen mensen samenkomen zoals festivals, kerken, scholen , winkelcentra en restaurants’.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Amerika veilig is om naar te reizen.