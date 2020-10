Rechter Madrid: coronamaatregel in strijd met grondrechten

De maatregel om de verspreiding van het virus tegen te gaan werd vrijdagavond van kracht. Ⓒ BLOOMBERG

MADRID - Een gerechtshof in Madrid heeft het isoleren van tien plaatsen in de regio inclusief Madrid in het kader van de bestrijding van het coronavirus als strijdig met de grondrechten afgewezen. De overheid heeft verkeer van en naar die plaatsen stilgelegd omdat dit de verspreiding van het virus zou tegengaan. Het hof ziet in die maatregel een aantasting van de fundamentele rechten en vrijheden van de naar schatting 4,5 miljoen burgers in de getroffen gemeenten.