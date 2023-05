Op heterdaad betrapt Man baalt van lege tank onderweg: besluit ongegeneerd A2 over te steken naar tankstation

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ politievlogger Jan-Willem

BREUKELEN - Een bestuurder op de A2 was de wanhoop nabij toen de benzine in zijn wagen op was. Hij strandde op de vluchtstrook ter hoogte van Breukelen en besloot ongegeneerd de snelweg over te steken om wandelend benzine te halen bij het tankstation aan de overkant.