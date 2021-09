Formatie: Remkes zet in op doorstart kabinet

„De informateur heeft ons gevraagd na te denken over één bepaalde variant die zou kunnen leiden tot het voeren van inhoudelijke gesprekken”, zei VVD-leider Mark Rutte na afloop van een fractieberaad over het voorstel van Remkes. Over welke variant het gaat, wilde hij niets kwijt. Maar achter de schermen valt te horen dat het om het voortzetten van het huidige kabinet gaat. De grote vraag is of D66 daar trek in heeft.

In het Logement, het gebouw aan het Haagse Plein waar het bonte gezelschap bijeenkwam, tastte Remkes eerder op de dag de mogelijkheden af voor een extraparlementair kabinet. Dat deed hij samen met Rutte en D66-leider Sigrid Kaag die daar ten overstaan van alle genodigden een pleidooi voor hielden. Later werd dat voortgezet tijdens 1-op-1-gesprekjes, zodat de politieke leiders wellicht minder beschroomd waren om het achterste van hun tong te laten zien.

Tegen het einde van de middag werd het wel duidelijk dat de handen voor een extraparlementair kabinet niet op elkaar gingen. Daarmee bleven er nog twee opties over: een meerderheid van vier of zes partijen.

Knopen doorhakken

Partijleiders Jesse Klaver (GL) en Lilianne Ploumen (PvdA), die zo graag samen de regering in wilden, verlieten vervolgens het gebouw. Ook CU en de andere uitgenodigde kleine partijen verlieten het Logement. Ze lieten het aan VVD, D66 en CDA over om knopen door te hakken.

Klaver en Ploumen benadrukten na afloop van het gesprek nog maar eens dat de bal bij VVD, D66 en CDA ligt. „Zij moeten een keuze maken”, zei Klaver over de leiders van ’het motorblok’. „We hopen dat ze kiezen voor een brede meerderheidscoalitie.” De ’puzzelstukjes liggen op tafel’, vulde Ploumen aan. „Het is aan deze partijen om ze aan elkaar te leggen.”

Ⓒ ROBIN UTRECHT

De keuze van Remkes zou vervolgens zijn gevallen op het voortzetten van het huidige kabinet met VVD, D66, CDA en CU. Een variant die door Kaag consistent geblokkeerd werd. Maar de informateur zou volgens ingewijden hebben geconcludeerd dat die blokkade er niet langer was. En dus kwam Remkes, ruim een halfjaar na de verkiezingen, tot de conclusie dat er een doorstart moest komen van het huidige kabinet.

Daarmee is de zaak nog niet beklonken. De leiders van VVD, D66 en CDA gingen nog in overleg met hun fracties.

CDA’ers kwamen bijeen op hun partijkantoor, waarbij het ene na het andere Kamerlid volhield dat ze op weg waren naar allerlei verschillende bijeenkomsten. CDA-leider Wopke Hoekstra vertrok zonder commentaar te geven.

Bekijk ook: Remkes nu ook mikpunt moddergooien

Kaag

Het spannendst is de vraag of Kaag van haar fractie groen licht krijgt voor een doorstart met CU. D66 ging daar lang voor liggen, en zal dus een draai moeten maken. De D66-leider zette dit weekend de deur voor CU wel op een kier, maar op voorwaarde dat er eerst met zes partijen onderhandeld zou worden. Die eerste stap wordt nu niet gezet. D66 trok zich op een onbekende plek terug voor beraad. De partij heeft nog geen besluit genomen over de hervatting van de formatie.

Bekijk ook: Nog één variant op tafel bij Remkes

VVD deed het fractieoverleg digitaal, vanuit de Tweede Kamer, en was er vrij snel uit. Na afloop wilde Rutte weinig kwijt over de uitkomst, wel dat hij woensdagavond of donderdag nog weer ’de koppen bij elkaar zou steken’ met Kaag en CDA-leider Wopke Hoekstra. Dat wordt donderdag, bleek later.

Hoe gaat het nu verder met de stroeve formatie? Dat bespreekt politiek commentator Wouter de Winther in de podcast ’Afhameren’: