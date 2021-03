‘Hoogopgeleide gevestigde orde trekt nog steviger aan de touwtjes’

Ondanks de toeslagenaffaire en de omstreden aanpak van de coronacrisis mag Mark Rutte - samen met een winnende Sigrid Kaag van D66 - op zoek naar nieuwe coalitiepartners. De samenleving lijkt verdeelder dan ooit: de macht ligt na deze algemene verkiezingen nóg steviger in handen van hoogopgeleide sociaal-liberalen, terwijl de partijen die het opnemen voor de belangen van de ‘praktisch opgeleiden’ zijn gedecimeerd (SP, GL, PvdA) of stuiten op een cordon sanitaire (PVV, deels FvD). Hoe nu verder? In de podcast ‘Het land van Wierd Duk’ bespreken Telegraafverslaggever Wierd Duk en politiek commentator Syp Wynia het gespleten electorale landschap in Nederland.