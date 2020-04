Bill Gates: we bouwen fabrieken voor 7 vaccins

Gates doet die onthullingen in The Daily Show, die nu omgedoopt is tot The Daily Social Distancing Show. Gates wil ’tijd winnen’ door meer fabrieken te bouwen dan noodzakelijk.

„Hoewel we aan het einde maximaal twee vaccins zullen uitkiezen, gaan we fabrieken financieren voor zeven vaccins, zodat we geen tijd verliezen door elkaar voortdurend vertellen te vertellen: ’oh, welk vaccin zou er werken?’”, aldus Gates.

Hij zal ’een paar miljard’ dollar ’verkwisten’ bij het bouwen van de fabrieken die uiteindelijk ongebruikt door het leven zullen gaan. „Maar een paar miljard in een situatie als deze, waar we biljoenen verliezen met de economie, is het waard.”

Voordat een vaccin beschikbaar is, zijn we anderhalf jaar verder, voorspelt de miljardair. Hij wijst naar de maatregelen als 1,5 meter afstand houden, geen mensen ontmoeten, en het sluiten van scholen en horeca. Er zullen pijnlijke maatregelen nodig blijven ’totdat we de wereld gevaccineerd krijgen’, aldus Gates. „Dat is een forse opgave, maar dat is waar we heen moeten.”

Lof en kritiek voor Foundation

De Gates Foundation is vermoedelijk ’s werelds meest bekende liefdadigheidsproject waarin miljarden omgaan. Gates wordt vaak bewierookt als onbaatzuchtig filantroop. Critici spreken echter over een verkapt investeringsvehikel. „Het is een nieuw soort liefdadigheid waarbij degenen die profiteren soms niet de armen ter wereld zijn, maar de rijksten ter wereld, en waarbij het doel niet is om de armen te helpen, maar om de rijken te helpen om de armen te helpen”, zo concludeerde het Amerikaanse tijdschrift The Nation, dat 19.000 giften van de afgelopen twintig jaar had geanalyseerd, afgelopen maand nog.