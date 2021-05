Ook andere twee hondenpoten gevonden in Emmeloord

Het gaat om een bastaard die tussen de 10 en 15 kilo woog en een zwart en roodbruine vacht had. Na de eerste vondst is een gespecialiseerde organisatie met een speurhond op zoek gegaan naar meer delen. De speurhond vond de andere twee poten op hetzelfde grasveld, maar niet voor het oog zichtbaar, zegt de politie.

Bij het veldje kruisen de Urkervaart en de Lemstervaart elkaar. Zondag heeft een team van de landelijke eenheid dat gespecialiseerd is in onderwaterzoekingen, op en langs het water gezocht naar het dier. Dat heeft niets opgeleverd. Ook uit uitvoerig buurtonderzoek, waarbij ook is gevraagd om camera’s uit te kijken die mensen hebben hangen, is niets gekomen, aldus de politie. „Er zijn ook wat tips binnengekomen, maar ook daar kwam niets nieuws uit. We zijn nog geen stap verder gekomen.”

De vier poten worden nu nog onderzocht door een dierenpatholoog. „We hopen heel erg daar een link te krijgen waarop we nog weer verder kunnen kijken”, aldus de politiewoordvoerder.