Ellende containers Waddenzee niet meer op te lossen

Een sleepboot brengt twee overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe de haven binnen. Ⓒ ANP REMKO DE WAAL

AMSTERDAM - Het is onzeker of er nog verder gezocht gaat worden naar spullen die in januari van containerschip MSC Zoë vielen. Een proef waarbij op klein afval werd gevist, wordt nu tegen het licht gehouden.