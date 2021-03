Los op proeffestival Biddinghuizen: ’Dít is wat we gemist hebben’

Een blik op de deinende meute in de tent in Biddinghuizen leert dat er volop genoten wordt van het eerste festival in ruim een jaar. Ⓒ ANP/hh

Biddinghuizen - Er staat een feesttent op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. Een grote feesttent gevuld met lachende, dansende mensen. Vrijwel allemaal zonder mondkapje en zonder verplichte anderhalve meter afstand van elkaar. Geen herinnering aan betere tijden, maar een tweedaags proefevenement om te kijken hoe een festival in coronatijd kan worden georganiseerd. „Dít is wat we gemist hebben al een jaar lang.”