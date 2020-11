Rechter: 12,5 jaar cel voor Jos B. in zaak Nicky Verstappen

Advocaat Roethof kondigde na de uitspraak aan namens zijn cliënt in beroep te gaan. Het Openbaar Ministerie had 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. In een eerste reactie laat het OM weten het vonnis goed te bestuderen en daarna te beslissen om al dan niet in hoger beroep te gaan. „We hopen dat dit vonnis de familie kan helpen bij het dagelijkse gemis van Nicky”, reageerde de persofficier.

’Zonder u had Nicky nog geleefd’

De vrijspraak voor doodslag wil niet zeggen dat Jos B. geen verwijt kan worden gemaakt van de dood van Nicky, aldus de rechter. „Zonder u had Nicky nog geleefd. Nicky Verstappen is voor altijd 11 jaar gebleven, omdat een volwassen man zich aan hem heeft vergrepen. Zo omschreef zijn moeder dat”, las de voorzitter minuten voorafgaande aan de uitspraak voor. „Geen enkele straf kan opwegen tegen het verdriet van de nabestaanden.”

Jos B. zou zijn slachtoffer voor zijn dood niet alleen hebben betast, maar er was ook sprake van binnendringen, zo concludeerde de rechtbank. Dat er geen spermasporen werden aangetroffen, zegt volgens de rechtbank niets. „Dat sluit seksueel misbruik niet uit.”

Onderzoek Pieter Baan Centrum

Het Pieter Baan Centrum concludeerde dat Jos B. al vanaf zijn vroege jeugd kampt met pedofiele gevoelens. Hij was met name geïnteresseerd in jongens tussen 10 en 12 jaar oud. Het onderzoek was niet uitputtend, omdat Jos B. niet meewerkte aan onderzoek naar zijn geestvermogens. Volgens de rechtbank is B. volledig toerekeningsvatbaar.

De 11-jarige Nicky uit Heibloem verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd een dag later in de buurt gevonden. Het slachtoffer is de adem benomen en daardoor overleden, zegt de rechtbank nu. De deskundigen konden niet vaststellen hoe lang de ademhaling van Nicky is belemmerd en evenmin iets zeggen over een wisselwerking tussen het gedrag van Jos B. en zijn slachtoffer.

De voorzitter richtte zich voor het vonnis eerst tot de familie Verstappen. De familie zat steeds pal achter Jos B. De voorzitter signaleert dat de ouders en de zus van Nicky steeds aandachtig hebben geluisterd. „Dat moet een beproeving zijn geweest. En het moet zwaar zijn geweest om steeds de gang naar de rechtbank te maken.” Het antwoord waarop de familie steeds heeft gewacht, is niet gekomen, zo zei de voorzitter. Hij gaf tevens aan dat de rechtbank geen duidelijkheid kan geven over wat er van uur tot uur met Nicky is gebeurd. „Dat kunnen de officieren van justitie ook niet.”

Vonnis van drie kwartier

Het voorlezen van het vonnis nam drie kwartier in beslag. De drie rechters lazen telkens een deel voor. Om tot een uitspraak te komen, beantwoordde justitie verschillende vragen. De eerste vraag luidde: kan de aanwezigheid van kinderporno betrokken worden bij de berechting? „In de uitleveringsbeslissing staat het niet, omdat het bezit van kinderporno pas later aan het licht kwam. Spanje moet daar toestemming voor geven”, aldus de voorzitter. „Spanje kan later nog toestemming geven en Jos B. kan daarvoor berecht worden.”

Hierna gingen de rechters over op de zaak Nicky. „Is de jongen seksueel misbruikt door Jos B.?”, zo klonk het. De vrouwelijke rechter schetste een tijdlijn. Nicky werd ’s morgens om 06.30 uur voor het laatst gezien door een tentgenootje. Een half uur later was hij weg. Een dag later werd hij ’s avonds dood gevonden in een perceel met dennenbomen op de heide.

De pathologen konden destijds geen doodsoorzaak aanwijzen. Wel zagen ze twee aanwijzingen voor seksueel misbruik: beschadigingen van het slijmvlies bij de anus die door penetratie moeten zijn veroorzaakt. Eerste tussenconclusie van de rechters luidde daarom: „De letsels zijn ontstaan voordat Nicky stierf.”

De rechtbank twijfelde niet aan de waarneming van de twee NFI-pathologen. Zij oordeelden dat sprake kon zijn geweest van seksueel misbruik. De rechtbank kwam bovendien, net als de officieren, tot de conclusie dat de kleding van Nicky uit is geweest, en daarna weer is aangetrokken. Binnenstebuiten en achterstevoren. „Maar er is meer”, vervolgde de rechter het vonnis. Zo werden er twintig biologische contactsporen op de onderbroek en enkele haren van dezelfde persoon op de kleding van het slachtoffertje gevonden. „Dat er dna van dezelfde persoon op meerdere plekken werd aangetroffen, duidt op langdurig en intensief contact met de donor”, aldus de rechter.

Dna-match

Pas twee jaar geleden werd Jos B. aangehouden, na een dna-match. Het Openbaar Ministerie verdacht hem van het doden, misbruiken en ontvoeren van de Limburgse jongen.

De 58-jarige B. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken had met de dood van Nicky. Verder deed hij er het zwijgen toe, tot voor kort tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in de rechtbank. Toen kwam hij met een verklaring. Hij erkende het lichaam van de 11-jarige jongen te hebben gevonden, maar Nicky was toen al dood volgens hem. B. heeft dat naar eigen zeggen nooit durven te melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft. De advocaat van B. vond dat hij vrijgesproken moet worden, omdat er geen bewijs is.

Het dna van B. werd gevonden op onder meer Nicky’s onderbroek en pyjamabroek. B. had niet meegewerkt aan het grootschalige dna-verwantschapsonderzoek. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn dna op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-dna-match uit naar voren. Jos B. werd na een klopjacht in Spanje aangehouden.