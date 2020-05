„In de tijd dat ik koos voor de verpleging kozen mijn klasgenoten voor snelle ict-banen. Dan kreeg je een Volkswagen Golf, maar daar werd ik niet warm van. In de zorg kan je echt iets betekenen voor de ander, dat is wat mij drijft. Als ik iemand in zijn eigen ontlasting zie liggen denk ik niet gatsie wat stinkt het hier. Dan denk ik oh wat erg voor die persoon, dit moeten we oplossen. Dat zorgzame moet echt in je zitten.”

Als verpleegkundige heeft Uitslag destijds in vrijwel alle sectoren gewerkt: van gehandicapten zorg tot psychiatrie, in het ziekenhuis en in de wijkverpleging. Ondertussen was ze ook docent verpleegkunde en studeerde ze af als gezondheidswetenschapper. „In mijn werk ging het tijdens de pauzes meestal over van wat er allemaal niet goed ging. ’We dronken een glas deden een plas en alles bleef zoals het was’, zei ik dan. Als je vindt dat het anders moet dan moet je niet klagen maar er iets aan doen.”

En dat is precies wat Uitslag heeft gedaan. Zo heeft ze in haar tijd bij het CDA er onder andere voor gezorgd dat verzorgenden en verpleegkundigen een betere positie kregen binnen de grote organisaties, meer invloed kregen in het bestuur en zichtbaar werd in politiek Den Haag.

„Ik heb ook de tijd meegemaakt dat er geen kip was die in de zorg wilde werken. Het imago was toen niet zo heel goed, met het virus is dat gelukkig omgedraaid. Ik hoop en bid dan ook dat de waardering die we nu allemaal hebben ook blijft. Dat onze helden in de zorg ook helden blijven als we straks weer een jaar verder zijn.”

Toen de coronapandemie ook in Nederland zijn tol begon te eisen besloot de ex-politica haar verpleegstersschort weer aan te trekken. „Het is heel fijn om zo af en toe weer met mijn oude vak bezig te zijn. Ik ben het ook niet echt verleerd merk ik. Het was echt een stukje thuiskomen.”