Meer dan 200 nieuwe coronapatiënten op verpleegafdelingen

Kopieer naar clipboard

ZEIST - Voor het eerst in een week zijn er in één etmaal weer meer dan 200 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. 207 mensen met corona waren zo beroerd dat ze een ziekenhuisbed nodig hadden, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).