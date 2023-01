Iran plaatst Nederlandse Europarlementariërs op sanctielijst

„Dit zegt alles over het Iraanse regime”, reageert Europarlementariër Groothuis op het besluit van Iran. „Zij onderdrukken, martelen en doden de eigen bevolking, en voeren ook operaties uit op Europees grondgebied. Ze willen dat ik als democratisch gekozen politicus daarover zwijg. Maar ik steek het dappere Iraanse volk een hart onder de riem, en dan kom je blijkbaar op een sanctielijst. De wereld op zijn kop. Ik zal nooit een blad voor de mond nemen.”

Thijs Reuten: „Dit is wat autoritaire regimes en bange leiders doen als ze in nood zijn. Het motiveert mij alleen maar meer om te blijven strijden voor het aan banden leggen van de Iraanse Revolutionaire Garde. Ze terroriseren de eigen bevolking en bedienen zich daarnaast van regelrechte terreur tot ver buiten hun landsgrenzen.”

Zwarte lijst

Het Europees Parlement heeft onlangs, op aandringen van VVD en PvdA, opgeroepen om de Revolutionaire Garde toe te voegen aan de EU-lijst voor terroristische organisaties. Het is aan de lidstaten om dit gezamenlijk te besluiten. Nederland en Duitsland hebben afgelopen maandag tijdens een vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken tevergeefs een poging gedaan. Tot grote teleurstelling van minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) trapte EU-buitenlandchef Josep Borrell op de rem vanwege juridische bezwaren.

In reactie op het bruut neerslaan van demonstraties heeft de EU maandag wel een vierde sanctiepakket aangenomen. In totaal zijn nog eens 37 personen en organisaties op de zwarte lijst geplaatst. De ongekende protestgolf in Iran begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Ze kwam te overlijden na haar arrestatie door de zedenpolitie, die vond dat de studente haar hoofddoek niet fatsoenlijk droeg.

Reisverbod

In een verklaring schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran dat onder anderen Groothuis en Reuten zijn toegevoegd aan de sanctielijst ’voor het ondersteunen van terrorisme en terroristische groeperingen, het aanzetten tot en aanmoediging van terroristische daden en geweld tegen het Iraanse volk, inmenging in binnenlandse aangelegenheden van de Islamitische Republiek Iran, aanzetten tot geweld en onrust in Iran, verspreiding van valse informatie over Iran en deelname aan de escalatie van wrede sancties tegen het Iraanse volk als economisch terrorisme’.

De strafmaatregelen komen voor de twee volksvertegenwoordigers concreet neer op een reisverbod naar het land.

Koranprotest

Naast de twee Nederlandse Europarlementariërs heeft Iran tientallen andere personen en organisaties op de sanctielijst gezet. Het gaat onder andere om de burgemeester van Parijs en de hoofdredacteur van Charlie Hebdo. Het satirische blad plaatste onlangs een spotprent van ayatollah Ali Khamenei. Ook de Nederlandse Pegida-voorman Edwin Wagensveld staat sinds woensdag op de straflijst. Net als Turkije is Iran boos over zijn koranprotest. Afgelopen zondag verscheurde de activist bij de Tweede Kamer een koran.