’Zo triest om Andre niet meer bij me te hebben’

Angela Parkinson ging haar zoon Andre zelf zoeken toen hij in Amsterdam vermist raakte. Zij vond hem dood in een greppel.

LONDEN - Een doortastende Britse moeder heeft eigenhandig haar vermiste zoon in Amsterdam gevonden. Nadat de 20-jarige Andre Wallace spoorloos was verdwenen in de hoofdstad, pakte ze het eerste het beste vliegtuig naar ons land. Ze vond hem kort na aankomst in een greppel. Dood.