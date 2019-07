Baas inlichtingendienst VS opgestapt

Coats had zeventien verschillende inlichtingendiensten (militaire- en burgerinstanties) onder zijn hoede, waaronder de CIA. Hij kwam geregeld in botsing met de Amerikaanse president, met name over vermeende Russische inmenging in de verkiezingscampagne van Trump en zijn beleid met betrekking tot Iran en Noord-Korea.

Ratcliffe, lid van de inlichtingen- en gerechtelijke commissies van het Huis van Afgevaardigden, verdedigde Trump tijdens de getuigenis van Robert Mueller over zijn twee jaar durende onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 en mogelijke obstructie van justitie.

