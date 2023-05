Kans op aanslagen groter geworden: ’Jihadisten noemen daarbij expliciet Nederland als doelwit’

Uit het nieuwste dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijkt dat jihadisten een aanslag willen plegen. „Deze groeperingen noemen daarbij expliciet Nederland als doelwit”, staat in de analyse. Maar niet alleen Nederland loopt gevaar. Vanuit terreurorganisaties wordt in toenemende mate gebroed op terreuraanslagen in Europa, blijkt uit het onderzoek.

„De dreiging komt vooral van netwerken die worden aangestuurd door ISIS-structuren in Syrië en Afghanistan en daaraan verbonden ISIS-netwerken in Turkije”, meldt de NCTV. ISIS zou bovendien in staat zijn mensen naar Europa te sturen en op afstand te ondersteunen bij het plegen van aanslagen. „Mondiale jihadistische organisaties beschouwen Nederland al langer als legitiem doelwit voor een aanslag.”

Koranvernielingen

Als gevolg van recente koranvernielingen in ons land – door anti-islamorganisatie Pegida – is Nederland nog nadrukkelijker in beeld gekomen. „Verscheidene pro-ISIS kanalen hebben via sociale media opgeroepen tot vergeldingsacties tegen westerse landen, waaronder expliciet Zweden en in mindere mate Nederland. Met name Nederlandse belangen in het buitenland lopen het risico getroffen te worden door een aanslag.”

De omvang van jihadistische organisaties in ons land ’stagneert’, blijkt tegelijkertijd uit de analyse van de terreurcoördinator. „In verscheidene grotere steden van Nederland bevindt zich een aantal kleinere of grotere netwerken dat het jihadistisch gedachtegoed aanhangt.” Het zou gaan om bewegingen met zo’n 500 aanhangers in ons land.

Rechts-extremisme

Dreiging komt echter van meerdere kanten. Ook een terroristische aanslag vanuit rechts-extremistische hoek (met naar schatting een paar honderd aanhangers) blijft voorstelbaar, aldus de NCTV. Die merkt op dat het steeds gangbaarder is om dat gedachtegoed uit te dragen. Ook Yesilgöz zegt zich daar zorgen om te maken. „De projecties met een extremistische boodschap op onder andere de Erasmusbrug in Rotterdam, het UWV-gebouw in Venlo en het Anne Frank Huis in Amsterdam laten de intentie zien om rechts-extremistisch gedachtegoed breed te verspreiden en te normaliseren.”

Ook zouden ’eenlingen of kleine groepen, die zich vanuit complotdenken tegen de overheid hebben gekeerd, kunnen overgaan tot een geweldsdaad’, blijkt uit de rapportage. Minister Yesilgöz ziet dat dreiging weer op de loer ligt. „Er zijn opnieuw signalen dat jihadistische organisaties voorbereidingen treffen om in Europa aanslagen te plegen.” Volgens de minister moet Nederland naar aanleiding van dit dreigingsbeeld ’waakzaam en alert’ blijven: „De inzet blijft om dreigingen tijdig te onderkennen, nieuwe aanwas voor terroristische groeperingen te voorkomen, en het aanzetten tot of plegen van terroristisch of extremistisch geweld tegen te gaan.”

