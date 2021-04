Jaap van Dissel: ’We lijken een afvlakking te zien’

Momenteel liggen er 1715 coronapatiënten op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen en 784 op de ic. Het aantal nieuwe opnames per dag daalt. „We lijken een afvlakking te zien”, zegt Van Dissel. Hij wijst erop dat de situatie erg onzeker is en dat de onzekerheid toeneemt zodra maatregelen worden losgelaten. Het aantal besmettelijke mensen, nu rond de 160.000, kan dan binnen een week stijgen naar 240.000. „Het is een kwetsbare situatie.”

Behalve Van Dissel gaf ook diens collega Jaap van Delden, directeur van het vaccinatieprogramma, een toelichting. Daarbij reageerde hij onder meer op vragen uit de Tweede Kamer waarom mensen niet zelf mogen kiezen of ze het vaccin van AstraZeneca nemen of niet. Het vaccin wordt met het oog op zeldzame bijwerkingen vooral ingezet voor mensen boven de zestig jaar. Volgens Van Delden is het een misverstand dat er Astra-vaccin ’over’ is. „Alles wordt ingezet voor de groep boven de zestig.”

Geen AstraZeneca ’over’

Zolang er schaarste is in het aanbod, leidt een vrije keuze tot vertraging in het vaccinatieprogramma. De schaarste zal zeker tot juni duren, verwacht Van Delden. Hij benadrukt dat alle vaccins die nu binnenkomen echt nodig zijn. De overheid bepaalt op basis van adviezen van de Gezondheidsraad wie er als eersten aan de beurt komen voor een inenting tegen het coronavirus. Dat gaat, los van de medisch kwetsbaren en zorgverleners, van oud naar jong. „We hebben geen Astra-vaccins over voor groepen die minder prioriteit hebben volgens de vaccinatiestrategie.”

Amper verspilling

Veel verspilling is er evenmin, zegt Tiemen Bloemberg, programmadirecteur testen en vaccineren van de GGD. Het gaat gemiddeld dagelijks, afhankelijk van het type vaccin, om 2 à 5 prikken per locatie. Daarmee wordt nu eerst vaccinerend personeel geprikt. Er zijn wachtlijsten met mensen die daarna kunnen worden opgetrommeld.

Militairen en stewardessen

Volgens Bloemberg heeft de GGD inmiddels z’n capaciteit uitgebreid om anderhalf miljoen prikken per week te kunnen toedienen. Momenteel prikt de dienst op een derde van die capaciteit. Personeel is er voorlopig genoeg, maar voor de opschaling zijn er ’aandachtspunten’, vooral voor de functie van toeziend arts. Intussen zijn er zo’n duizend militairen en extra Rode Kruis-vrijwilligers paraat en zijn er afspraken met stewards en stewardessen van Transavia om mee te helpen.

Volgens Van Delden heeft de prikpauze met AstraZeneca geen grote problemen veroorzaakt. Wel moet snel duidelijkheid komen over de inzet van de 79.000 geleverde doses van het Janssen-vaccin. Die blijven voorlopig in de koeling liggen na meldingen van een mogelijke zeldzame en ernstige bijwerking rond bloedstolsels.

’Geen plan B’

Het Janssen-vaccin was eerst bestemd voor ziekenhuispersoneel en personeel en cliënten in GGZ-instellingen. ,,Als dat lang duurt, moeten we voor hen een nieuwe route kiezen”, zegt Van Delden. Het is niet zo dat het hele prikplan dan weer op de schop moet als het Janssen-vaccin helemaal zou wegvallen. „Er is geen plan B. We blijven bij plan A: iedereen zo snel mogelijk vaccineren.” Dat het tot weken vertraging zal leiden, staat vast.