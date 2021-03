Nederlander bereidwillige stamceldonor: ’Je redt levens’

Bart Selten kreeg nieuwe stamcellen: „Het gaat de goede kant op.” Ⓒ JOS SCHUURMAN

Eindhoven - De bereidheid om stamceldonor te worden is afgelopen jaar met 50% gestegen. Inmiddels is 9% van de bevolking bereid dit te doen; van de jongeren tot 29 jaar zelfs bijna een op de vijf. Dat blijkt uit onderzoek van Matchis, het Nederlands centrum van stamceldonoren. Goed nieuws, stelt de organisatie, want stamceltransplantatie kan levensreddend zijn voor leukemiepatiënten. Deze week is de 350.000e Nederlandse stamceldonor geregistreerd.