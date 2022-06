Oekraïense vluchteling krijgt huur- en kinderopvangtoeslag

Om mogelijk te maken dat Oekraïners kinderopvangtoeslag kunnen krijgen, past het kabinet de wet aan. Op dit moment hebben ouders met een partner buiten de EU geen recht op kinderopvangtoeslag. Die regel komt te vervallen. Met kinderopvangtoeslag wil het kabinet het voor Oekraïners mogelijk maken om arbeid en zorg voor jonge kinderen te combineren.

Vooral vrouwen en kinderen zijn uit Oekraïne naar Nederland gevlucht. Het gaat om ruim 64.000 mensen. De partner is meestal achtergebleven vanwege dienstplicht. De meeste mensen verblijven in gemeentelijke opvangplekken. Zo’n 20.000 hebben elders plek gevonden. Zij zitten dan bij gastgezinnen of hebben eigen woonruimte gevonden.

Volgens de Europese Unie moeten lidstaten zorgen dat Oekraïners „een fatsoenlijk onderkomen krijgen of middelen om huisvesting te vinden.” Daarom is ondersteuning in de vorm van huurtoeslag „wenselijk” als de huur te hoog blijkt, vindt het kabinet.

Het zal nog even duren voordat het wettelijk geregeld is dat de toeslagen kunnen worden uitgekeerd. Daarom gaat de dienst Toeslagen hierop vooruitlopend al toeslagen toekennen. De dienst zal dus voorschotten verstrekken. De financiële gevolgen worden later aan de Kamer gemeld.