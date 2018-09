Vermiste vrouw na 42 jaar gevonden

Wat er in de tussentijd allemaal met haar is gebeurd, blijft vermoedelijk altijd een raadsel. Flora is zo zwaar dement, dat ze nooit meer dan twee woorden achter elkaar zegt. Toen ze echter een foto van zichzelf uit haar vorige leven onder ogen kreeg had ze aan twee letters genoeg: „Ik”.

De oude vermissingszaak werd dit jaar weer actueel doordat stoffelijke resten werden gevonden van een vrouw, die qua postuur op de jonge Stevens leek. De recherche ging daarop in en rond Monticello op zoek naar bloedverwanten om via een dna-profiel de identiteit van het slachtoffer te achterhalen.

Puur toeval

Dat bleek in dit geval niet nodig. Door puur toeval werd ontdekt dat Stevens weliswaar weg was, maar dat toch iemand haar burgerservicenummer gebruikte: de bejaarde Harris in buurstaat Massachusetts, zonder het te weten.