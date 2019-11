Uitspraak rechter helpt Wilders-team

PVV-leider Geert Wilders in de rechtbank van Schiphol tijdens het minder-Marokkanen-proces. Ⓒ ANP

SCHIPHOL - Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet nog dieper in de bureaulades op zijn ministerie duiken om alle documenten boven tafel te krijgen die gaan over de beslissing om PVV-leider Geert Wilders te vervolgen voor zijn minder Marokkanen-uitspraken in 2014.