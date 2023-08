Klopjacht op Nederlander (21) na dubbele moord in Italië

De familievriend (60) was de eigenaar van het huis waar de verdachte en zijn vader sliepen. Hij werd vermoord nadat de verdachte vermoedelijk eerst zijn eigen vader om het leven had gebracht. De man was aanvankelijk zwaargewond en wist nog op tijd de politie te bellen om alarm te slaan. Daarna werd hij naar het ziekenhuis in Turijn gebracht, waar hij even later bezweek aan zijn verwondingen. Er waren tijdens de dubbele moord geen anderen in huis. Verscheidene Italiaanse media hebben melding van dit drama gemaakt.

Video: Klopjacht op NL’er na familiedrama: ‘Hij viel vader met keukenmes aan’. Tekst gaat verder onder de video.

Klopjacht

De moorden vonden plaats in het gehucht Montaldo di Mondovì (in de provincie Cuneo in de regio Piemonte), waar slechts 600 mensen wonen. De verdachte zou volgens Italiaanse media de Nederlands-Chinese Sacha Chang zijn. Door de politie is een foto verspreid. De jongeman is na de dubbele moord gevlucht, mogelijk de naburige bossen in of ergens een gebouw in. Hij is circa 1.75 meter lang, heeft een korte broek en een shirt aan. De politie roept mensen op die informatie over zijn verblijfplaats kunnen geven om zo snel mogelijk contact op te nemen via het noodnummer 112.

Sacha Chang (21), van Chinees-Nederlandse afkomst, wordt door de Italiaanse politie gezocht in verband met de steekpartijen in Montaldo di Mondovì. Ⓒ Carabinieri

De politie zoekt ook vanuit de lucht met een helikopter. Ze tast nog in het duister over het motief achter het dubbele delict. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten bekend te zijn met het verhaal en in contact te staan met beide Nederlandse families. Het ministerie bevestigt dat de slachtoffers een man van 60 jaar uit Harderwijk en een man van 65 uit Amsterdam zijn.