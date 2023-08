Nederland mag vreemdelingen blijven overdragen aan Bulgarije

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dinsdag in twee uitspraken dat overdragen aan Bulgarije mag. De uitspraken gaan over twee Syrische vreemdelingen. Zij hebben eerst in Bulgarije asiel aangevraagd en daarna nog een keer in Nederland. Demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asiel) heeft hun asielaanvragen niet in behandeling genomen en wil de vreemdelingen overdragen aan Bulgarije, omdat de vreemdelingen daar voor het eerst asiel hebben aangevraagd. Bulgarije is namelijk verantwoordelijk voor de behandeling van hun aanvragen op grond van de Dublinverordening.

De vreemdelingen zijn het daar niet mee eens, omdat de situatie in Bulgarije volgens hen in strijd is met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Zij willen daarom niet terug naar Bulgarije. De Raad van State oordeelt nu dat de staatssecretaris dat toch gewoon mag doen. Het is ’niet aannemelijk’ dat de Bulgaarse autoriteiten vreemdelingen in strijd met de mensenrechten zullen behandelen, luidt het oordeel.

„Uit de beschikbare informatie blijkt echter niet dat vreemdelingen die op grond van de Dublinverordening aan Bulgarije worden overgedragen, ook een risico lopen om het slachtoffer te worden van pushbacks”, aldus de Raad van State. „Dublinclaimanten hebben na de feitelijke overdracht aan Bulgarije bovendien toegang tot de opvang.” Eerder werd staatssecretaris Van der Burg juist regelmatig door de rechter op de vingers getikt, waardoor hij migranten naar allerlei landen niet mocht terugsturen omdat de situatie daar niet goed zou zijn.