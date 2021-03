OM gaat Henk ’De Zwarte Cobra’ R. vervolgen voor dubbele moord

Het OM Amsterdam heeft dit bevestigd aan het programma. „We hebben de beslissing genomen om R. te vervolgen en gaan nu kijken hoe we hier verder invulling aan gaan geven”, laat een woordvoerder van het OM weten. Wanneer de zaak zal voorkomen is nog niet duidelijk.

Grootschalige xtc-handel

De inmiddels 69 jaar oude Henk Orlando R. keerde eind januari terug uit de Verenigde Staten, waar hij bijna zestien jaar vastzat voor het voorbereiden van grootschalige xtc-handel. Hij kon meteen weer naar de cel omdat hij nog een straf uit 2001 van veertien maanden moet uitzitten.

Maar nu hangt de bekende drugscrimineel De Zwarte Cobra dus een nieuwe zware straf boven het hoofd. Het gaat om een dubbele moord uit het omvangrijke liquidatieproces Passage, waarin tot dusver vier keer levenslang werd opgelegd.

Miljoen euro schuld

In 1993 werden in Antwerpen de diamantenverkoper en drugshandelaar Hennie Shamel (55) en zijn vriendin Anne de Witte (44) in een auto van dichtbij beschoten. Henk R. zou een schuld van een miljoen euro hebben gehad bij Shamel. Doodschieten was simpeler dan betalen, zo zou R. hebben geredeneerd.

Voor de dubbele liquidatie is de schutter al veroordeeld, maar de opdrachtgever bleef buiten schot. Kroongetuige Peter La S. uit het Passageproces heeft verklaard dat het R. was die de opdracht gaf. Het OM onderzoekt nu hoe er verder invulling wordt gegeven aan de vervolging.

’Ingewikkeld proces’

Mark Teurlings, de advocaat van R., zegt al langer rekening te hebben gehouden met de vervolging van zijn cliënt door het OM voor de dubbele moord. „Het definitieve besluit komt uiteindelijk toch vrij laat en ik ga daar wel een punt van maken. Ik ben al bezig met de voorbereiding van de zaak. Het zal een ingewikkeld proces worden met veel getuigen die worden opgeroepen”, laat hij weten.

De flamboyante R. stond in de jaren tachtig en negentig symbool voor de onaantastbaarheid van drugsbaronnen in die tijd. Op slimme wijze organiseerde hij drugstransporten die hem enorm vermogend maakten. R. huurde ooit een eiland in de Vinkeveense plassen af om zijn bruiloft te vieren. Bekende artiesten en presentatrices traden op in het bijzijn van de halve Nederlandse onderwereld.