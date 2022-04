Kamer eist oplossing voor asielproblemen

Na de aanval op Oekraïne werden met stoom en kokend water locaties gezocht waar vluchtelingen onderdak kunnen krijgen. Nu er voorlopig voldoende plaatsen voor Oekraïners zijn, blijkt de reguliere asielopvang – die al maanden overvol is – volledig over te lopen. De situatie is zelfs zo nijpend dat staatssecretaris Van der Burg dinsdag niet kon garanderen dat alle asielzoekers ’s avonds een bed zouden hebben. Amsterdam, Oss en Nijmegen namen op de valreep asielzoekers uit Ter Apel over, maar er komen volgens de staatssecretaris nog spannende maanden aan.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de opvang van Oekraïnse vluchtelingen, maar de zorgen in de Kamer over de volle asielopvang zijn inmiddels veel groter. Waar voor Oekraïners nog zo’n 10.000 vrije plaatsen beschikbaar zijn, zit de reguliere asielopvang aan z’n taks. Er zijn zo’n 39.000 plekken, en die zijn nagenoeg allemaal bezet.

Funest voor draagvlak

VVD-Kamerlid Brekelmans vreest dat door het kabinet beoogde opvangdwang funest is voor het draagvlak. „Dan zien wij liever dat dwang wordt ingezet om locaties voor flexwoningen te realiseren, zodat statushouders en andere woningzoekenden sneller een woning kunnen krijgen.” Nu bezetten zo’n 13.000 statushouders in afwachting van een woning een plek in de opvang.

Bekijk ook: Noodopvang Afghaanse evacués Zoutkamp sluit per 1 mei

Brekelmans wil ook dat het kabinet serieuzer kijkt naar ’afspraken met derde landen’. Het Verenigd Koninkrijk wil bijvoorbeeld asielzoekers in Rwanda de procedure laten doorlopen. Volgens de VVD zijn zulke overeenkomsten in ieder geval het onderzoeken waard. Van der Burg stelt tot op heden dat EU-regels asielopvang elders belemmeren.

Voor coalitiepartij D66 is inmiddels duidelijk dat zo snel mogelijk opvang moet worden afgedwongen bij gemeenten. Van der Burg zegt rond de zomer met een voorstel te willen komen, maar dat gaat volgens D66-Kamerlid Podt niet snel genoeg. „Wat ons betreft is het vreemd dat deze voor Oekraïners aan aanwijzing wordt afgestoft, terwijl de crisis voor reguliere asielzoekers minstens zo groot is.” De D66’er vindt dat die aanwijzing voor reguliere asielzoekers er nu snel komen.

Ook CDA concludeert dat afgedwongen plekken snel nodig zijn. „Want het komt al maanden niet van de grond om asielzoekers goed te verdelen over Nederland”, zegt CDA-Kamerlid Kuik. Doorzettingsmacht is volgens haar nodig om het asielsysteem van het slot te krijgen. SP’er Van Dijk vindt dat de staatssecretaris eindelijk eens werk moet maken van terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en van een beter verdeling van asielzoekers over alle gemeenten in het land.

Van der Burg liet deze week al weten een periode vol stress en overleg over opvangplaatsen te verwachten. De bewindsman vertelde veel praten voorlopig als zijn enige instrument te zien.