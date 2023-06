Premium Het beste van De Telegraaf

Wereldberoemd hotel Spaander al maanden hermetisch afgesloten, en niemand weet waarom

Door Hans Swierstra Kopieer naar clipboard

Een Duitse toeriste gluurt door het raam de duisternis in bij Spaander. Ⓒ Cees Hartman

Volendam - Waarom is het wereldberoemde Art Hotel Spaander nu al maanden dicht? Niet alleen toeristen, maar ook veel Volendammers vragen zich dit af. Wie wel dicht bij het vuur zit, wil er niets over kwijt. Intussen moeten trouwlustigen of mensen die een avondje gezellig uit eten willen, hun heil elders zoeken.